De la mano de IES Desarrollos Inmobiliarios, Beltrán Briones disertó en Salta y destacó el potencial de inversión de la provincia

Con un salón colmado en el Hotel Alejandro I, más de 700 clientes, inversores, inmobiliarios, profesionales, e interesados en Real Estate, compartieron una charla con el joven empresario y referente del desarrollo inmobiliario, Beltrán Briones.

Organizada por IES Desarrollos Inmobiliarios, la conferencia generó muchas expectativas que se vieron coronadas con una exposición y disertación de alta calidad y rico contenido. Participaron además Stanley Strachan y Gabriel Luna, fundadores de IES quienes intercambiaron información y experiencias; y Alexia Oertlinger, Directora de negocios de la firma, quien ofició de entrevistadora del evento.

Durante su exposición, Briones compartió su experiencia en el mundo de los negocios, destacando las oportunidades de inversión en pozo, las nuevas formas de financiamiento y el rol estratégico de las redes sociales para potenciar proyectos inmobiliarios. Luego, en una conferencia de prensa, brindó detalles sobre su impresión de Salta y el panorama que observa para el sector en la región.

"Estuve recorriendo la ciudad, vi mucho desarrollo y la existencia de tierra virgen con ubicación estratégica. Creo que hay un enorme potencial. Vi obras en ejecución, pasé por la nueva autopista que conecta mejor la ciudad. Todo indica que Salta tiene un futuro muy prometedor en materia inmobiliaria", señaló. Aunque reconoció que aún no está en sus planes instalarse en la provincia, no descartó hacerlo en el futuro.

Briones, que recientemente lanzó su propia desarrolladora junto a su padre, Grupo Briones, explicó cómo el modelo de inversión en pozo puede representar una alternativa viable ante la falta de crédito hipotecario. "Al comprar en pozo accedés a un precio menor y financiado. Aunque con más riesgo, es una forma de acceder a una propiedad que muchos pueden aprovechar si eligen un desarrollador confiable", destacó.

También habló del impacto de las redes sociales en el éxito de su empresa. "El 80% de nuestras ventas llegan por redes. No solo nos trae clientes, también proveedores, contratistas, terrenos, hasta empleados. Nos abrió todas las puertas", afirmó. En tono distendido, alentó a profesionalizar la presencia digital.

Sobre el final, reflexionó sobre su propuesta para relocalizar villas urbanas en Buenos Aires, un tema que tomó mucha trascendencia mediática. Se necesita del trabajo conjunto del sector privado, y volvió a subrayar que su intención es generar debate, no imponer verdades. "Mi meta es crecer, dejar huella, y si puedo contribuir a que se hable de temas importantes, mejor", concluyó.