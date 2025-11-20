Personal fue reconocida como la mejor red fija del país y el 5G más rápido, según Ookla



Personal fue distinguida por Ookla con el premio a la mejor red fija de la Argentina, a través de su servicio Personal Fibra, y también como la red móvil 5G más rápida del país durante el primer semestre de 2025, de acuerdo con el reporte Q1–Q2 2025 de Speedtest Intelligence.

La compañía continúa expandiendo su infraestructura con un amplio despliegue de fibra óptica al hogar (FTTH) y la modernización de su red móvil.

En Salta capital, ya son más de 37.200 los hogares que pueden acceder al servicio de fibra óptica, alcanzando unas 1.300 manzanas. Además, el servicio está disponible en Cafayate, San Lorenzo, San Lorenzo Chico, General Güemes, Mosconi, Metán, Orán, Salvador Mazza, Rosario de la Frontera, Tartagal y Joaquín V. González.

Personal fue también el primer operador en encender la red 5G en Argentina, en modalidad trial en 2021, y actualmente cuenta con más de 660 sitios activos, esperando superar los 750 antes de fin de año. El despliegue se complementa con una red de fibra óptica que ya supera los 100.000 kilómetros en todo el país.

El reconocimiento reafirma atributos valorados por los usuarios: mayor velocidad de navegación, mejor experiencia en video y rendimiento superior en conectividad. Personal ya acumula seis años consecutivos como la red móvil más rápida del país, uno de los pocos operadores de Latinoamérica con un liderazgo sostenido de este tipo.

Alejandro Martínez, Business Owner de Conectividad de Telecom Argentina, señaló: “Este doble reconocimiento reafirma nuestro liderazgo y nuestro compromiso por brindar la mejor experiencia digital, con mayor velocidad, calidad de servicio y cobertura. La distinción a nuestra red 5G resalta nuestro enfoque en innovación y evolución tecnológica, impulsando la digitalización en toda la Argentina”.