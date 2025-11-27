Llega a Salta la distribuidora Los Paisanitos: Ofertas mayoristas y sorteo millonario

La reconocida distribuidora Los Paisanitos anunció su llegada a la provincia de Salta, marcando un hito para el sector de alimentos frescos y congelados.

La apertura oficial será este viernes 28 de noviembre, con una propuesta orientada especialmente a mayoristas, emprendedores gastronómicos y comercios.

Con más de 30 años de trayectoria, Los Paisanitos nació como una empresa familiar en Tucumán y hoy cuenta con cuatro sucursales entre Tucumán y Córdoba, consolidándose como referentes en calidad, variedad y precios competitivos.

La venta en Salta se realizará exclusivamente a través de canales digitales, y la empresa ofrecerá logística personalizada para facilitar la distribución de los pedidos.

Entre los productos principales se destacan pollo, hamburguesas, rebozados y una completa línea de alimentos destinados a negocios gastronómicos.

Precios de apertura

Pollo promo (cajón 20 kg): $37.999

Pata muslo (cajón 15 kg): $29.999

Filet IQF (cajón 15 kg): $69.000

Papas bastón Bem Brasil (2,5 kg – caja x6): $7.999 por bolsa

Papas noisette (caja 10,5 kg): $3.999 el kg

Además, para celebrar su desembarco en la provincia, Los Paisanitos lanzó un súper sorteo de apertura por $1.000.000 en orden de compra, pensado para quienes buscan emprender o incorporar nuevos productos.

Contacto y redes

Call Center: 387 569-7258

Redes sociales: @lospaisanitossalta

Con esta apertura, la marca suma presencia en el NOA y apuesta a acompañar a emprendedores y comercios salteños con precios accesibles, respaldo y una amplia variedad de productos.