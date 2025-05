"Es un chiste", dijo Edgardo tras el fallo por el accidente de Av. Paraguay

Fue este mediodía cuando Juan Sebastián Albornoz, de 27 años, fue condenado a 5 años de prisión efectiva como autor de los delitos de lesiones gravísimas en perjuicio de Edgardo Oviedo (41) y lesiones graves contra Erika Salcedo (36), quienes fueron atropellados en avenida Paraguay en noviembre de 2023.

Dicha sentencia se conoció esta mañana tras un juicio abreviado llevado a cabo en Ciudad Judicial, donde las partes acordaron la pena. Albornoz ya cumplía una condena previa por narcotráfico, por lo que la pena total unificada se fijó en 10 años de prisión efectiva.

Tras el fallo Edgardo habló con Somos Salta donde no se mostró contento con la resolución que tuvo el caso, tomando incluso como un chiste que Albornoz entregue el vehículo que lo chocó como resarcimiento, lamentándose también todos los perjuicios que sigue atravesando por el siniestro que lo dejó sin piernas.

“La sentencia no me deja tranquilidad para nada, se unificaron las dos causas, (Alboornoz) cumplirá 10 años por narcotráfico y por lo mío, prácticamente no es nada”, se sinceró sobre su pesar tras lo resuelto en este juicio abreviado.

Dicho esto expresó que las leyes “deben ser más duras, la gente sigue manejando alcoholizada, deben haber más controles también; la gente sigue manejando igual porque sabe que no controlan, las penas tampoco son de muchos años, entonces no importa”.

En cuanto a la entrega del vehículo que lo atropelló como resarcimiento, no ocultó su desazón: “Es un chiste lo que hicieron, no sirve, después que nos atropelló quedó destrozado… yo no quiero un vehículo, ellos lo entregan pero no quiero un vehículo así en el estado en que está, quiero algo bien, una prótesis”, concluyó.

“Empezaremos la demanda civil, espero que paso rápido todo esto, me está arruinando la cabeza”