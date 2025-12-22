Imputaron a cuatro médicos en Tartagal por la muerte de Agustín Herrera

Agustín Herrera tenía 17 años y murió el pasado 20 de octubre en la localidad de Tartagal después de ingresar al hospital Juan Domingo Perón. Según declararon los familiares ingresó caminando y murió por una falla multiorgánica– shock séptico.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó de forma provisional a cuatro profesionales médicos como coautores del delito de homicidio culposo.

El adolescente estuvo dos días internados por un cuadro de apendicitis aguda no diagnosticada ni tratada a tiempo. Esto llevó a una sepsis generalizada y una falla multiorgánica. Había ingresado el 18 de octubre, lo diagnosticaron con gastroenteritis y le dieron el alta. El cuadro se agravó y estuvo en observación nueve horas, cuando ingresó al quirófano lo hizo sin estudios pre quirúrgicos, al momento de anestesiarlo sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a suspender la cirugía y trasladarlo a la unidad de terapia intensiva. Pese a los intentos de reanimación falleció en la mañana del 20 de octubre.

El certificado de defunción indicó como causa de muerte, una falla multiorgánica por sepsis, originada en una apendicitis aguda no resuelta.

Por ahora están imputados, dos médicos de guardia, un anestesista y a un cirujano por el hecho.