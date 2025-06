Salta definirá el Campeón Salteño de Ajedrez que competirá a nivel nacional

Este fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de junio, se llevará a cabo el IRT Campeonato Salteño de Ajedrez Infanto Juvenil 2025. Se trata de una competencia oficiial que definirá al Campeón Salteño del año y otorgará plazas clasificatorias para las Finales del Campeonato Argentino Amateur 2025. La competición es organizada por la Federación Salteña de Ajedrez y la Escuela de Ajedrez Gloria Liendro.

El torneo contará con aval internacional al encontrarse registrado en el calendario oficial de la FIDE y se desarrollará en dos jornadas. Esta dirigido a jugadores de las categorías sub 8 y sub 18.

La actividad, esta previsto, que inicie el sábado 7 con el Torneo Infantil que se disputará en las instalaciones del Club El Círculo con las categorías sub 8, sub 10 y sub 12. El cierre de las inscripciones será a las 9:30, mientras que los juegos darán inicio a las 10:00.

Los torneos se jugarán en formato suizo a 5 rondas con un rito de juego de 25 minutos + 5 segundos por jugada, en un formato que combina competición con aprendizaje. La participación será valida para el ranking internacional de la FIDE.

Jugadores que viajen desde el interior contarán con alojamiento gratis, gestionado por la Dirección de Deportes de la Provincia. Para esto deben comunicarse al 3875702276.

Para informes e inscripciones al campeonato, los interesados pueden comunicarse al número 387 5176180.