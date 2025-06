“El aguinaldo no alcanza ni para los remedios”, la dura realidad de un jubilado salteño

A través de un crudo testimonio al aire por CNN Salta 94.7, un jubilado salteño expuso la dura situación que vive como adulto mayor en el actual contexto económico. Con voz cansada pero firme, se mostró profundamente decepcionado por el escaso monto de su aguinaldo, afectado —según sus palabras— por los bonos otorgados de forma acumulativa.

“Mi aguinaldo es tan poquito por el acumulativo de los bonos… Nos están presionando de una manera muy fea. Milei está mal de la cabeza. ¿Cómo nos va a vetar la ley de movilidad jubilatoria? Nos están dando un aumento de 6 o 7 mil pesos y no me alcanza para nada”, reclamó.

El hombre también contó que, si bien cuenta con el apoyo de su hijo, no le parece justo depender de él: “Tengo un hijo que me ayuda al menos, pero no me gusta. No es su obligación. Lo que cosechás, plantás. No llegás ni a fin de mes ni a los medicamentos”.

Entre la bronca y la decepción, el jubilado reconoció haber votado al actual presidente, pero hoy siente que fue traicionado: “No es justo, yo lo voté… pero nos insultan, nos denigra, y es un irrespetuoso”.

Finalmente, describió qué haría con su aguinaldo, si pudiera: “El aguinaldo lo usaría para comprar arroz, aceite, azúcar… para la carne ni llegamos. Nos mata”.

Este testimonio se suma a una creciente ola de voces que, desde distintos rincones del país, expresan preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados.