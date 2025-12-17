Violencia de género: “Las denuncias falsas son solo el 0,5%”, dijo Simesen

Haciendo un balance de cierre de año, la fiscal penal, Verónica Simesen de Bielke estuvo en 94.7 y advirtió sobre la importancia que tendrá el nuevo código procesal penal en casos de corrupción y violencia de género.

La corrupción necesita ser regulada de manera distinta en el nuevo código, sobre todo en casos que involucren arcas del Gobierno en sus distintos alcances: “Es muy difícil investigar la corrupción en el mundo” sostuvo, pero señaló que en Salta desde 2012 hay un sistema acusatorio adversarial pleno, que los fiscales proponen al juez la teoría del caso, debiendo probar el fiscal todo y los jueces resolver.

Esto si bien se quiso implementar a nivel nacional, se solicitó una prórroga que entrará en vigencia en julio, ya que los tribunales federales donde se tratan las causas de corrupción, no cuentan con la preparación y la cantidad de gente necesaria, por lo que se procedió al traspasado de personas del Poder Judicial a los Ministerios Públicos Fiscales.

“Nos está pasando lo mismo ahora, el lunes se aprobó la ley 8520 que es el nuevo Código Procesal Penal de Salta, que es un sistema acusatorio pleno, adversarial y se ha puesto a cargo de los fiscales muchísimas cosas, pero tiene la gran ventaja que el juez debe dictar sentencia delante de las partes. Está todo oralizado, se elimina el expediente, no hay más papel” afirmó.

“Hay un fiscal cada 70.000, 80.000 personas”.

La carga que se impone a los fiscales es notoria, además que hay cargos subrogantes: “No hay fiscales definitivos en esos cargos, los concursos demoran. También el Consejo de la Magistratura debería apurar esos concursos, pero poner a quien sea idóneo (…) En Salta el Juzgado de Garantías N°5 desde 2019 desde la jubilación del titular no tiene juez”.

Violencia de género

La violencia de género es una problemática que afecta a la sociedad, mientras hay discursos donde se rechaza la existencia de esta violencia y se busca eliminar la figura del femicidio, es un flagelo que atraviesa lo actual.

La fiscal se refirió a esto y marcó de “lamentable” escuchar que hay mujeres que lo apoyen y que todavía se hable de denuncias falsas: “Hace 2 años y medio aproximadamente estos en la Fiscalía de Género y te puedo dar el número exacto de denuncias, si querés llamar falsas, armadas (…) el porcentaje es 0,5%”.

“Una mujer muere por día en Argentina por ser mujer”.

En caso de femicidio, comentó la fiscal que el porcentaje de denuncia fue del 30%, con un 70% sin denuncia previa por parte de la familia, de amigos.

Los indicadores que una mujer sufre violencia de género van desde taparse un moretón, usar ropa abrigada en días de calor, no contestar el teléfono, entre otros.

Aclaró que la muerte violenta de las mujeres esta codificada como femicidio, es la muerte de una mujer en manos de un hombre por el hecho de ser mujer: “Por el hecho de entender que esa mujer no tiene libertad de autodeterminacion, no puede decidir (…) nosotros leemos en las denuncias “si no sos mía no sos de nadie” y no es un cliché que lo decimos en los medios existe, está en las denuncias”.

“Los hombres pueden ser víctima de violencia, pero no basada en el género”.

Muchas veces se pone en discusión porque la víctima no denuncia, a lo cual dijo que no solo depende de la víctima salir de la violencia, del círculo de la violencia: “no tienen los recursos, ni siquiera la formación interna para poder decir: "Tengo que salir de esta relación porque me hace mal", Pero además no le hace mal solo a la mujer, puede haber niños de por medio, esos niños se han vinculado en un ámbito de violencia”.

“Círculo de la violencia: inicia con acumulación de tensión con violencia psicológica, continúa la liberación de tensión con violencia física siendo su extremo máximo es el femicidio y termina con la luna de miel, el arrepentimiento”.

La recepción de denuncias en Comisarías dio un paso positivo, ya que hay capacitación de los oficiales que le dan mayor cautela ante los casos de violencia de género: “Desde el Ministerio Público Fiscal damos clases en las escuelas de Policías (…) hay muchos policías con criterio la ven a la víctima golpeada, hacen consulta y le sacan una foto y la suben por sistema electrónicamente”.

Ante una situación de violencia de género, existen distintos dispositivos capacitados para afrontarla, desde el Polo de la Mujer, a equipos interdisciplinarios en las salitas y los contros de salud.

Denuncia web

La denuncia web es una herramienta que busca agilizar los procesos, permite que impacte inmediatamente en el correo oficial que tienen los fiscales, continuando con la recepción de un mail a la victima donde le otorga un código de denuncia.

Hizo hincapié en la importancia de las pruebas en los casos, para que se pueda continuar con una investigación y tener posteriormente un caso.

Consigna policial

Ante los recursos escasos, se imposibilita muchas veces cubrir todas las necesidades, por lo que al otorgar esta consigna se debe ser objetivo para no estigmatizar tanto a la victima como a quien esta denunciado que todavía no cuenta con una condena, por lo que remarcó la importancia de contar con dispositivos preventivos electrónicos que tienen buena respuesta por parte del sistema de emergencias 911.