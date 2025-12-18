Fiscales destacan que el nuevo Código Procesal Penal permitirá una Justicia más rápida

El presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, Marcelo Varona Quintián, se refirió al funcionamiento del sistema judicial en el país y advirtió sobre las dificultades estructurales que enfrenta la Justicia. En diálogo con FM 94.7, sostuvo que la independencia de poderes muchas veces queda solo en lo discursivo.

“La independencia de poderes termina siendo una práctica meramente declarativa”, afirmó Varona Quintián, al señalar que persisten vicios históricos en el sistema judicial argentino.

En ese sentido, consideró que existe una cultura arraigada que dificulta los cambios profundos. “Venimos de una cultura anormal. Hay una forma natural de resolver las cosas que es dialogando primero, pero hoy todo pasa por lo escrito y eso mantiene concepciones bastante arcaicas”, explicó.

El titular de la entidad remarcó que el actual sistema exige magistrados con mayor preparación y capacidad de conducción. “Este modelo necesita jueces bien formados, con liderazgo y capacidad para conducir los procesos”, señaló, aunque destacó el desempeño local: “Salta tiene buenos fiscales y bien formados”, afirmó.

Varona Quintián consideró que la implementación del nuevo Código Procesal Penal puede representar un avance significativo. “Va a ser un impulso importante. La mejor forma de hacer justicia es que sea rápida”.

Finalmente, se refirió al juicio por jurados, una herramienta que genera debate. “Desde lo filosófico es fantástico, pero tengo casos documentados en los que no ha funcionado correctamente en algunos lugares”, advirtió, planteando la necesidad de evaluar su aplicación según cada contexto.