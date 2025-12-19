¡Alacranes al acecho! Hubo casi 20 salteños picados en una semana, ¿cómo actuar?

¡A estar atentos! El Ministerio de Salud informó que los casos de picaduras de alacranes ya suman 564 en lo que va del año, tras notificarse 16 nuevos eventos durante la última semana epidemiológica, una cifra que refleja la alta actividad de estos arácnidos en plena temporada de calor.

Con todos estos casos registrándose cada semana, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hay que saber del ataque de estos insectos? Al respecto el doctor Adrián Edelcopp, infectólogo del Hospital del Milagro, explicó que si bien en los adultos suele provocar un dolor intenso y persistente, el riesgo es mucho mayor para los niños. "En el paciente adulto no provoca mortalidad sino intenso dolor, pero en los niños sí constituye un peligro porque puede provocar cuadros más severos", advirtió a Radio 94.7 Salta.

Ante un incidente de este tipo, dijo que es crucial intentar identificar al animal para que los médicos puedan determinar el nivel de toxicidad y el tratamiento a seguir de manera inmediata. "Habitualmente traen la especie, nosotros lo identificamos y el Tityus Trivittatus es la variante más común que provoca la mayoría de los accidentes en el hogar", señaló Edelcopp, sugiriendo que llevar el ejemplar o una fotografía clara ayuda a los equipos de emergencia a ganar tiempo.

Si bien recalcó que el sistema cuenta con el antiveneno específico para neutralizar la toxina en caso de que el cuadro clínico lo requiera, el especialista recomendó no perder tiempo con remedios caseros ni aplicaciones externas, instando a la población a acudir directamente al centro de salud más cercano para recibir la asistencia adecuada, sobre todo con los niños.

Como medida de prevención final, Edelcopp aconsejó mantener los ambientes limpios y libres de escombros o leña acumulada donde estos animales puedan esconderse durante el día. Además, la desinsectación periódica para controlar la población de cucarachas es bueno de hacer para quitarles su fuente de alimento, garantizando así que el hogar deje de ser un sitio atractivo para la instalación de estas alimañas.

La especie responsable de la mayoría de los casos es el Tityus trivittatus, habita dentro de los hogares debido a que se alimenta de cucarachas y suele ingresar por resumideros o grietas.