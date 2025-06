Su mamá falleció, se le incendió la vivienda y hoy busca ayuda

Una vez más apelamos a los corazones solidarios salteños para lograr que Hernán, vuelva a empezar. Tiene 31años y una pequeña hija a su cargo, y la reciente pérdida de su madre, pero el lunes sufrió otro golpe duro en su vida, la casa que junto a su madre construyó en Via Aurelia, se incendió y perdió todo, quedando con lo puesto.

Hernan contó que hace poco más de un mes se había mudado a la Urbanización Via Aurelia. Con mucho esfuerzo empezó con ampliaciones y se largó a vender comida en el barrio para salir adelante, pero la tragedia golpeó su puerta nuevamente, sin saber los motivos, su casa quedó reducida a cenizas.

En dialogo con El 10 TV Hernan contó "Hace poco se cumplió un mes de la pérdida de mi mamá y yo me había aferrado a construir mi casa y seguir adelante por el legado que ella me había dejado pero el día lunes en cuestión de segundo se prendió fuego el dormitorio donde yo dormía, el colchón y después se propagó a toda la casa. Yo tenía una casa con durlock, donde tenia todas mis cosas, mi herramientas de trabajo, soy profesor de Educación Física y me dedico a la venta de comida".

Comentó en busca de ayuda "Perdí todo, armarios, ropa, camas, una moto recién arreglada que planeaba vender para seguir construyendo. El incendio se originó en donde yo estaba durmiendo, pareciera que bomberos no hizo pericias, yo tenía un calefactor, tenía un esperial".

Para quienes quieran ayudarlo a pueden acercarse a B° Miguel Ortíz, en Pasaje Sixto Ovejero 2829 o contactarse con él al 3875752562.