Para el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, el fallo de la Corte "es una porquería"

A días de que se decida dónde la expresidenta cumplirá la primera instancia de su condena, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, consideró que sería “catastrófico” que la Justicia no le conceda el derecho de cumplir la pena de seis años en el marco de la prisión domiciliaria.

En este marco, en diálogo con la periodista Romina Manguel, Beraldi manifestó: “Sería catastrófico que por el hecho de que una persona tiene una identidad política o porque fue presidenta y no me gustó se le terminen negando todas las garantías”.

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner aseguró que el proceso judicial no fue justo y lo comparó con el “juicio a las Juntas”. A propósito, expresó: “Participé y vi un juicio justo, se dieron las garantías a la defensa, se escucharon a los testigos. Los genocidas tuvieron un juicio justo y Cristina no lo tuvo: el juez de instrucción, Julián Ercolini, trabajaba en esta causa mientras su mujer trabajaba en el ministerio de Justicia de la Nación (durante el gobierno de Macri) y cobraba un sueldo; había un fiscal que era justamente el hermano, me refiero a Bautista Mahíques, del secretario de Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia; los jueces de Casación mantenían reuniones privadas con el presidente Macri. Yo no me hubiese imaginado que Gil Lavedra o Arslanian se reunieran con el gobierno durante el juicio a las juntas”.

En diálogo con el programa radial A confesión de parte, que conduce Romina Manguel en FM Milenium, Beraldi sostuvo este domingo que “de las 51 obras adjudicadas a Lázaro Báez 38 fueron antes de Cristina y eso es otra cosa que no se dice”, y añadió: “Es como si fuera un globo todo. Y terminó siendo un globo porque los fiscales no acusaron por 51 obras, acusaron por una sola una administración fraudulenta. Y eso, desde un punto de vista jurídico, es una aberración, porque vos no podés meter a una persona siendo responsable de lo que todavía no había, de las cosas que ocurrieron aún cuando ella no era presidenta”.

Beraldi apuntó contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia

“La posición que tiene Lorenzetti está muy comprometida desde hace unos cuantos años, tanto es así que la doctora Carrió le pidió el juicio político y hasta lo trató de delincuente”, acusó Beralid. Asimismo, el abogado de la exmandataria sentenció: "El fallo de la Corte es una porquería".

Respecto al miércoles, donde el Tribunal deberá decidir si Cristina Fernández de Kirchner se dirige a una unidad penitenciaria o si ya comienza a cumplir la prisión domiciliaria, subrayó: “Ese día se va a presentar y en base a lo que el Tribunal resuelva, volverá a su casa si tiene un arresto domiciliario. O tendrá que hacer alojada en alguna de las instituciones federales que Patricia Bullrich eligió”.