¿Cuántos millones ganan los políticos y jueces?: Los sueldos

Mientras los senadores nacionales reciben críticas por aumentarse el salario a más de 9 millones de pesos, los jueces de la Corte Suprema cobran hasta 20 millones y no pagan el Impuesto a las Ganancias.

Mientras los senadores nacionales reciben críticas por aumentarse el salario a más de 9 millones de pesos, los jueces de la Corte Suprema cobran hasta 20 millones y no pagan el Impuesto a las Ganancias.

El debate sobre los sueldos en los tres poderes del Estado volvió a encenderse tras el aumento del 3,9% otorgado a los senadores nacionales.

En bruto, percibirán desde junio un salario de 9,5 millones de pesos, tras haber percibido un incremento del 3,9%. "En mano les quedan aproximadamente 6,5 millones", informó el periodista Julian D’Imperio en la rueda informativa del programa "Desde el canil".

Los sueldos que percibe el segmento de la política que el presidente Javier Milei define como "la casta" muestra una brecha con los que se cobran en el poder Judicial. Los jueces de la Corte Suprema perciben entre 19 y 20 millones de pesos mensuales y, a diferencia de los legisladores, no pagan el Impuesto a las Ganancias, apuntó el periodista del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 18.

Siguiendo en el ámbito jurídico, D’Imperio informó que un juez de cámara, casación o tribunal oral gana mensualmente entre 13,5 y 15 millones de pesos en bruto. En contraste, un diputado nacional cobra por mes 5,2 millones de pesos, y le quedan en mano 4 millones, luego de las deducciones, pago de Ganancias incluido.

En lo que respecta al poder Legislativo de la ciudad de Buenos Aires, cada integrante cobra entre 6 y 7 millones de pesos. Tampoco tributan Ganancias gracias a una disposición especial dispuesta por la Legislatura porteña.

En el ámbito del poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei cobra mensualmente 4,1 millones de pesos en bruto –aunque dona su sueldo–, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel percibe 3,8 millones. Ambos salarios están congelados pero siguen por debajo de muchos cargos judiciales. “Actualmente, un prosecretario judicial gana lo mismo que un diputado o senador”, comparó D’Imperio.

Los sueldos del Gobierno continúan congelados: cuánto ganan Javier Milei, la vicepresidenta y sus ministros

La comparación no tardó en derivar en un debate más amplio: ¿cómo se justifican los sueldos cuando los docentes, médicos y trabajadores estatales cobran cifras muy inferiores? ¿Por qué se cuestiona solo a los políticos y no a los jueces, que no tributan como el resto?, fueron algunos interrogantes apuntados por los periodistas.

“Cuando el presidente dice que va contra ’la casta’, ¿no mira al poder Judicial?”, se preguntó D’Imperio, dejando abierta una reflexión sobre quiénes son los más favorecidos al interior del Estado argentino. /Perfil