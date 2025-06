La mañana de Wanda Nara luego de su día de furia: desayuno en soledad e indicios de su futuro

El viernes prometía ser un momento de reconciliación familiar, después de que Mauro Icardi obtuviera el permiso judicial para pasar una semana con sus hijas antes de regresar a Turquía. Pero el retiro de las niñas no ocurrió sin tensiones: más de diez horas de negociaciones, órdenes judiciales, presencia policial y noticias de último momento sacudieron el Chateau Libertador.

Finalmente, Icardi se retiró con sus hijas rumbo a su casa en Nordelta, mientras Wanda permaneció en su hogar junto a su círculo íntimo. Durante todo ese día, su perfil en redes permaneció en silencio, salvo por dos historias promocionando su línea de maquillaje.

Al mediodía del sábado, la figura de Bake Off Famosos rompió el silencio con una clásica postal: un desayuno solo en su living, con una bandeja de mimbre que incluía mate, granola y bowl de frutas con yogur. La mesa, junto a la ventana con vista a la cancha de River, y su computadora decorada con stickers de Hello Kitty, delató su rutina matutina sin la compañía de sus hijas, que estuvieron acompañadas por su padre y familiares que la visitaron —su padre Andrés y su hermana Zaira—, aunque no apareció acompañada durante su desayuno.

Acto seguido, compartió lo que pareció un adelanto de su próximo viaje a Miami: la cámara captó sus objetos del día acomodados con precisión sobre el sillón. Entre ellos se distinguieron una cartera Yves?Saint?Laurent (valuada en unos 1.500?euros), una cámara digital, rubor de la misma marca francesa, un labial de su propia línea de cosméticos, un body?splash y un muñeco Labubu, confirmado por ella como su “nuevo accesorio favorito”.

Así, la publicación dio cuenta de su retorno a la escena social, luego de un viernes que derivó en un escándalo prolongado en su edificio.

“Hay un control efectivo del Ministerio Tutelar”. En medio de la incertidumbre, los conductores de LAM, Ángel de Brito y Yanina Latorre, comentaron los pormenores del episodio, y resaltaron la intervención del Ministerio Público Tutelar.

“Si él respeta la decisión de la justicia de hoy y a las abogadas, estas pobres minas que están desde hace 12 horas, él debería estar 3 o 4 días solo con las hijas y dentro de unos días compartiendo, no en la casa, algunas actividades extraordinarias con la China y sus hijos”, aseguró Latorre, tras ver las imágenes.

De Brito, en tanto, profundizó: “Me están contando desde el Ministerio Tutelar —una fuente que tengo ahí— que lo que ocurrió en el departamento después de estas 12 horas de espera es que, tras muchas charlas, lograron que Wanda ceda. Intervino la jefa de violencia familiar y de género de la policía porteña. Ella fue la encargada de convencer a Wanda que tenía que entregar a las nenas y que se vayan con su padre y con sus cuatro valijitas”.

El cronista del programa incluso informó un incidente menor: “Le pisó el pie cuando salía rápidamente con el vehículo”, contó el periodista sobre un camarógrafo. A su vez, añadió:

“En el asiento trasero iban sus dos hijas y justo cuando hacíamos unas imágenes, aceleró”.

Aunque el foco fue la salida apurada de Icardi con sus hijas, también se subrayó el respaldo institucional al procedimiento judicial. Ángel de Brito concluyó: “Hay un control efectivo del ministerio”, en referencia a la supervisión sobre el manejo de la situación familiar y la repartición del tiempo con los menores. /Infobae