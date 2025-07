El monóxido de carbono mata en silencio: 500 muertos por año y miles de intoxicaciones

Es incoloro, inodoro y altamente tóxico. El monóxido de carbono (CO) provoca cada año la muerte de unas 500 personas en Argentina y deja a más de 4000 con cuadros de intoxicación, muchos de ellos graves. A pesar de estas cifras alarmantes, la mayoría de los casos podrían evitarse con simples medidas de prevención en los hogares.

El CO se genera cuando materiales como gas, madera, carbón o queroseno se queman de manera incompleta. Estufas, calefones, hornos, braseros y calentadores en mal estado o mal instalados son las fuentes más frecuentes. Y, como no tiene olor ni color, una persona puede inhalarlo sin advertirlo hasta que ya es demasiado tarde.

“El monóxido ingresa al cuerpo a través de la respiración y va reemplazando al oxígeno en la sangre, provocando hipoxia. Eso afecta sobre todo al corazón y al cerebro”, explicó la doctora Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC.

Los primeros síntomas de intoxicación incluyen dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, debilidad, somnolencia y confusión. Si la exposición continúa, puede causar pérdida de conciencia, daño neurológico irreversible o incluso la muerte. Los más vulnerables son los niños, los adultos mayores y quienes padecen afecciones cardíacas o respiratorias.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, solo en lo que va de 2024 ya se registraron unos 500 casos de intoxicación. En 2023 se estimaron alrededor de 40.000 afectados, con unas 200 muertes confirmadas.

Para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono en el hogar, los especialistas recomiendan:

Ventilar todos los ambientes a diario, incluso en invierno.

Hacer revisar estufas y calefones por un gasista matriculado al menos una vez al año.

No usar braseros, hornallas ni hornos para calefaccionar.

Verificar que las rejillas de ventilación no estén obstruidas.

Observar el color de la llama: siempre debe ser azul, nunca anaranjada.

Instalar detectores de monóxido en los ambientes principales.

“Si hay sospecha de intoxicación, hay que salir de inmediato al aire libre, abrir puertas y ventanas y acudir al centro de salud más cercano. No hay que quedarse esperando ni intentar aguantar los síntomas”, advirtió El Haj.

Y cerró con una frase contundente: “El monóxido no se ve, no se huele y no avisa. La única forma de estar a salvo es prevenir”.