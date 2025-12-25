Salteño lucha por su vida tras dispararse por accidente en Navidad

Sociedad25/12/2025
Un hombre de 40 años efectuó un disparo por accidente durante los festejos de Navidad y resultó herido en la ciudad de Rosario de Lerma.

Conforme a la información de medios locales y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la víctima celebraba junto a su familia cuando manipulaba un revólver.

Por circunstancias que se investigan, el proyectil le causó una lesión de consideración, motivo por el que fue derivado de urgencia al Hospital San Bernardo.__IP__

El damnificado permanecía internado en ese centro asistencial, mientras se esperaban novedades sobre su estado de salud.

