La Cámara del Juguete aseguró que hubo una fuerte caída en las ventas de Navidad

Las ventas de juguetes durante las Fiestas de Navidad registraron una caída de hasta el 6,9% en comparación con el mismo período del año pasado, según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Desde la Cámara, señalaron que en los días previos a Nochebuena se observó una mejora en el ritmo de ventas, impulsada por compras de último momento, aunque no fue suficiente para compensar la baja registrada durante el Día del Niño ni los retrocesos acumulados en los meses posteriores.

Las expectativas para el mes de diciembre, particularmente en las ventas navideñas de juguetes, no se cumplieron. Según la Cámara del Juguete, las ventas cayeron un 6,9 por ciento con respecto al año pasado.

El ticket promedio en las jugueterías de barrio se sitúa en 19 mil pesos, mientras que en los supermercados es de 10 mil pesos y en grandes cadenas de juguetería asciende a 45 mil pesos.