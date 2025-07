¿Por qué se va Carrefour?

La incertidumbre crece en el sector comercial tras conocerse que Carrefour analiza su salida de Argentina. La reconocida cadena de supermercados e hipermercados inició un proceso formal para desprenderse, total o parcialmente, de sus operaciones en el país, lo que abre la puerta a múltiples escenarios: una venta completa, una división del negocio o la incorporación de un socio estratégico. Sin embargo, aún no hay confirmación de qué es lo que pasará.

La noticia genera expectativa no solo por lo que representa en términos económicos —la operación podría superar los 1.000 millones de dólares— sino también por su impacto en el empleo. La empresa cuenta con más de 650 sucursales distribuidas en 22 provincias, entre hipermercados, supermercados tradicionales y locales Express. Se estima que miles de puestos de trabajo podrían verse afectados dependiendo del rumbo que tome la negociación.

Quiénes podrían quedarse con Carrefour Argentina

Entre los nombres que suenan con más fuerza como potenciales compradores se encuentran dos jugadores importantes del mercado local: COTO, con fuerte presencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y el Grupo Narváez, actual propietario de la cadena Chango Más, que en 2020 adquirió las operaciones locales de Walmart.

Además, otras firmas también habrían mostrado interés en la red de negocios que tiene Carrefour en el país, no solo por su valor comercial, sino por sus activos financieros e inmobiliarios. En ese marco, el fondo Inverlat, conocido por ser dueño de la marca Havanna, aparece en los rumores como posible inversor.

¿Una salida parcial o sociedad estratégica?

Una opción que no se descarta es que Carrefour opte por no irse completamente del país, sino que busque una alianza con otro grupo empresarial, manteniendo parte de la operación. Esta estrategia ya fue aplicada por la firma en otras regiones donde considera que su presencia no es esencial.

Sin embargo, el propio CEO global de Carrefour, Alexandre Bompard, dejó abierta la posibilidad de desprenderse de filiales en mercados no prioritarios, y en ese esquema, Argentina podría estar en la lista.

La definición llegará en los próximos meses, pero el posible retiro de una marca con casi 40 años de historia en el país ya encendió las alarmas en el sector, los consumidores y, sobre todo, entre sus trabajadores.