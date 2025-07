Marixa Balli mandó al frente a la producción de LAM y reveló por qué la bajaron de la conducción

La panelista se sentó en el ciclo de Georgina Barbarossa y no se guardó nada. Contó en vivo que la producción del ciclo la bajó de la conducción del día por una razón que, según ella, deja mucho que desear. “Marixa, te vamos a sacar de la conducción de hoy, porque son temas picantes”, reveló que le dijeron desde la producción. Con una mezcla de ironía y molestia, la ex vedette no tardó en responder frente a cámara: “¡Icardi es picante hace 10 millones de años! Siempre lo mismo con ese tema”, disparó.

Según Balli, con la rutina del programa de los temas del día y al repasar los tópicos principales, sintió que el argumento para bajarla no tenía fundamento. “Te traen la rutina y hacés así (mueve las manos como si leyera) y es el tema de que se había separado Nico Vázquez… ¡temas totalmente picantes y difíciles!”, lanzó con sarcasmo. Su reacción dejó en evidencia que no le gustó nada la decisión, y la incomodidad se sintió en el aire.

Según trascendió en pasillos de América TV, Marixa estaba lista y entusiasmada con conducir nuevamente el programa —algo que ya había hecho en otras oportunidades cuando Ángel de Brito se ausentó—. Pero a último momento, la decisión cambió: la producción le comunicó que no iba a ser ella quien estuviera al frente, y eso desató su molestia pública.

Balli, lejos de callarse, utilizó su espacio en pantalla para visibilizar lo que, a su criterio, es una contradicción dentro del ciclo que la tiene como figura habitual. Con una sonrisa ácida, se refirió a los temas como si fueran “más de lo mismo” y dejó entrever que le gustaría tener un rol con mayor protagonismo y libertad.