El inesperado gesto de Maria Becerra hacia Ángela Torres, ex de Rusher

Las redes sociales suelen ser un territorio de gestos fugaces, pero también de mensajes cargados de significado. A veces, una publicación breve puede desatar todo un torbellino de interpretaciones, especialmente cuando se trata de tres de las figuras más populares del mundo musical actual.

En las últimas horas, Maria Becerra sorprendió con una reacción inesperada hacia Ángela Torres, ex de su expareja Rusher. El gesto no solo generó revuelo entre los seguidores, sino que también reavivó recuerdos de viejas historias de amor, tatuajes compartidos y canciones que siguen diciendo más de lo que parece.

“Qué hermosa”: el elogio que sorprendió a todos

La Nena de Argentina compartió en sus historias de Instagram un video publicado por Ángela Torres en TikTok. En la grabación, se la ve maquillada, con labios intensos y un conjunto negro, bailando frente a la cámara al ritmo de “Adentro de ti”, canción que Becerra lanzó recientemente junto a Arcángel.

El posteo tomó otra dimensión cuando la artista de Quilmes escribió sobre la imagen:

De reina a reina: Ángela respondió sin vueltas

La reacción de Torres no tardó en llegar. Desde su cuenta personal, replicó la historia con una respuesta que dejó ver su buena onda con “La Nena de Argentina”:

“La reinaaa”, junto a una carita con corazones.

Más allá del tono festivo, el intercambio no pasó inadvertido. ¿El motivo? Ambas fueron pareja de Rusher, el cantante santiagueño con quien mantuvieron vínculos públicos y muy comentados.

Rusher y una canción que suena a disculpas

En paralelo a este sorpresivo cruce entre Becerra y Torres, Rusher se mostró conmovido durante su participación en el programa chileno Tamo en Vivo, donde presentó un fragmento de una canción inédita desde su celular.

La línea que más conmovió a los oyentes fue:

“No supe cuidarte, y ahora que no estás, te escribo lo que nunca dije en voz alta.”

Aunque no nombró a nadie en particular, el tono íntimo de la letra y la referencia a Quilmes —ciudad natal de Becerra— hicieron que en redes comenzaran a circular teorías. ¿Se trata de una disculpa no dicha? Muchos piensan que sí.

Una historia de amor que marcó a fuego

María y Rusher mantuvieron una relación entre 2019 y 2021. La ruptura fue pública y dolorosa. Becerra llegó a publicar una serie de tuits (luego eliminados) donde habló de un daño emocional profundo y dejó entrever una infidelidad.

Tiempo después, la artista aclaró:

“Actué desde el dolor”, y sostuvo que resolverían sus diferencias en privado.

Rusher, por su parte, explicó:

“Nunca le fui infiel a Mari. Lo que pasó es que conocí a una chica cuando estuvimos separados, y al volver no se lo conté. Se enteró ahora. Esto se hizo público por error.”

Tatuajes en otro idioma, pero con recuerdos imborrables

Durante su noviazgo, la pareja se tatuó frases en dothraki, el idioma ficticio de Game of Thrones. Becerra se grabó en el pecho “Shekh ma shieraki anni”, que significa “Sos mi sol y mis estrellas”, mientras que Rusher eligió la frase complementaria: “Yer jalan atthirari anni”, o “Eres la luna de mi vida”.

Tiempo más tarde, la cantante recordó ese tatuaje con humor:

“Menos mal que está en otro idioma.”

Rusher y Maria Becerra cuando eran pareja

Amor, viajes y despedida: la relación con Ángela

Tiempo después, Rusher confirmó su relación con Ángela Torres. Durante un año, compartieron escapadas románticas, declaraciones públicas y muchos momentos registrados en redes. En diálogo con Infobae, el músico dijo:

“Me ayudó mucho a crecer en varios aspectos. Es muy madura en lo emocional, también. La admiro mucho y la amo mucho.”

Por su parte, Torres también compartió mensajes tiernos, como este:

“Muchos momentos muy lindos, muchos karaokes, muchas noches viendo estrellas e infinitas cosas que aprendo de la vida con vos, te amo.”

Un gesto que dice más de lo que parece

Las redes sociales no olvidan. Cada posteo, cada historia, puede ser interpretada como parte de un rompecabezas emocional que sigue en movimiento. El elogio de Maria Becerra a Ángela Torres podría ser solo una muestra de madurez... o quizás algo más.

Pero, por ahora, lo único seguro es que tres nombres —Maria, Ángela y Rusher— siguen cruzándose en las canciones, los recuerdos y, ahora, también en los gestos que conquistan las redes.