¿De Only Fans a la política? Una cosplayer asegura que será candidata de Milei

La streamer y cosplayer Sophia Vittar denunció este domingo a través de su cuenta de X (@Sophia_Vittar) que está recibiendo amenazas tras anunciar que será candidata a concejal por La Libertad Avanza en Tucumán. “Me están amenazando”, escribió, luego de que se viralizara su posteo con el anuncio político.

Vittar, conocida por su presencia en redes sociales y su militancia a favor del presidente Javier Milei, también tiene una cuenta en OnlyFans y numerosos seguidores en distintas plataformas. En su mensaje inicial, expresó con ironía:

"Estoy en la lista de concejales en La Libertad Avanza de Tucumán. Ya que me desmonetizaron en X por domar KUKAS, ahora me pagarán un sueldo fijo por domar kirchneristas en la vida real. ¿Me vas a votar?"

Aunque no está claro si su posteo implica una candidatura formal en las elecciones municipales de este año en Juan Bautista Alberdi o si se trata de una intención de competir en 2027, la publicación generó un fuerte revuelo en redes sociales. En horas de la tarde, Vittar agregó que estaba recibiendo mensajes intimidatorios:

"NO PUEDO CREER que me estén AMENAZANDO por mensajes y comentarios porque dicen que tengo que pedirles permiso para ser candidata. ¿Quién te creés que sos?"

Cabe recordar que este año Tucumán renovará cuatro bancas de diputados nacionales y, en el caso particular de Alberdi, también se elegirán intendente y concejales tras la intervención del municipio por parte del gobernador Osvaldo Jaldo. La medida desplazó al entonces intendente Luis “Pato” Campos y a todos los concejales, luego de la difusión de audios que vinculan a funcionarios y empresarios con el narcotráfico.

