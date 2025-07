Puesteros piden más seguridad en el parque San Martín

El referente de puesteros del Parque San Martín, Carlos Godoy, pidió mayor control policial en el lugar tras un hecho que generó preocupación.

Comentó que el martes entre las 10:30 hs. y 11 hs., hizo sonar la alarma que tienen al interior del parque para advertir la presencia de “la tucumana”, una mujer que tiene restricción dictada por juez de ingresar a la feria por robo.

Si bien se presentaron tres efectivos, le respondieron negativamente al pedido de detención por parte del referente, diciéndole que no podían porque no había hecho nada: “Pero le hice ver el papel que tengo de la restricción de la chica y no la detuvo y se fueron, y después me dice para que hago sonar la alarma”.

En diálogo con Once TV, dijo que no es frecuente la presencia policial: “Si hay andan 4, 5 y se ponen atrás del teleférico a conversar y no recorren en pareja”.

Finalizando, pidió al Jefe de Policía que mande al Comisario de la 8va al lugar para que lo recorra y vea lo que hace el personal.