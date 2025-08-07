Las fotos del dolor: A casi una semana del fuego, la desolación reina en ampliación 20 de Junio

En la mente de los salteños aún resuenan las imágenes de lo ocurrido el pasado viernes cuando el viento zonda que azotó la ciudad de Salta trajo como consecuencia la gravedad del fuego, materializado en un fuerte incendio que arrasó viviendas en la ampliación de B° 20 de Junio.

Ahora, cuando está por cumplirse una semana de aquella penosa jornada, la desolación reina en aquel sector del barrio que sintió el paso del fuego, con las postales de la negrura cubriendo los restos de las viviendas que las llamas abrazaron.

Las imágenes obtenidas por InformateSalta muestran la gravedad de la jornada del 1° de agosto la cual pareciera haber ocurrido apenas pocas horas, pues de un suelo aún caliente, aún emana humo, consecuencia de cómo las llamas calentaron hasta la tierra.

De los cuadrantes donde, hasta hace casi una semana atrás se levantaban viviendas, ahora quedan despojos de las mismas: cimientos consumidos, maderas que perdieron su color y se redujeron a cenizas, con algunos ladrillos aún de pie o apilados, entre escombros y restos de esas casas.

Muestra también de ese fuego son las chapas que antes servían para cubrir a las familias, ahora están dobladas, inservibles, mezcladas entre postes y troncos, igualmente quemados o consumidos. En los alrededores, despojos de las viviendas que solían levantarse, como ser sillas, telas, plásticos y demás restos de las vidas de esas familias que todo lo perdieron.