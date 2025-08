“No tengo nada”: Comenzar de cero, el drama tras el incendio de B° 20 de Junio

Siguen las repercusiones tras el incendio que se desarrolló el 1° de agosto, como consecuencia del viento zonda que azotó la ciudad de Salta, generando daños y pérdidas en decenas de familias de ampliación de B° 20 de Junio.

Ahora, esas familias afectadas enfrentan la muy complicada misión de empezar de cero pues han quedado literalmente con lo puesto, sin ropa, sin insumos, sin muebles, sin herramientas de trabajo o subsistencia, portando solamente la angustia de sus carencias a raíz del fuego.

Lucia y Liliana son dos de las damnificadas quienes, en diálogo con Multivisión Federal, comentaron lo que están viviendo. “Perdí todo, tengo que empezar de cero”, decía la primera indicando que “yo estaba preparándome para ir a mi suegra, de repente veo a los gendarmes que me sacaron con lo puesto, no pude sacar nada”.

Tras las llamas, se apenó que a la fecha “no tengo nada, mis hijos piden volver a mi casa, yo no pedí nada, dejé de comprarme ropa y todo para darle a mis hijos un lugar digno, yo hacía bollos, pero perdí todo, quedé en la nada”. Salvo documentos que logró rescatar, lo demás quedó reducido a cenizas.

En cuanto a Liliana, contó que ella estaba viviendo en la misma casa damnificada y “perdí todo también, yo estaba trabajando, me mandaron un mensaje y me vine, cuando llegué ya no dejaban pasar”, recordó.

Por estas horas, el pernocte lo están haciendo en el CIC del barrio Constitución, donde también les brindan una merienda. Mientras tanto, la angustia sobresale pues “ya no tengo nada, esperamos que la gente nos pueda donar algo, necesitamos donde dormir”, dijo en referencia a sus carencias, no tanto de ropa, sino de elementos que les permitan recomenzar de nuevo.