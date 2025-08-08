“¡No queda otra!”: Salteños, resignados con los aumentos continuos de la nafta

En menos de 72 horas, los combustibles volvieron a subir en Salta. A la medianoche, se registró un nuevo incremento en los precios en surtidores, lo que refleja una tendencia sostenida al alza que impacta en el bolsillo de los salteños.

El incremento se suma al registrado el pasado 5 de agosto y, según los valores actuales, el litro de nafta Súper cuesta $1.378, la Infinia $1.590, Infinia Diesel $1.586 y Diesel 500 se vende a $1.422 en los surtidores de las distintas playas.

¿Cómo tomaron los salteños estos incrementos? Con palpable resignación, ya sin el condimento de la sorpresa que solía haber o percibirse, entendiendo que hay que afrontar los aumentos para poder seguir haciendo uso de sus vehículos.

“No tenía idea del aumento, pero uno necesita moverse y no queda otra” más que cargar, manifestaba un conductor en una estación, en declaraciones que brindó al medio Multivisión Federal, quien mencionó que en su caso hace carga de su vehículo todos los días, entre $8.000 y $10.000.

Otra usuaria desconocía igualmente la novedad. “Recién me entero… pero ya no me sorprende para nada, ¡qué se va a hacer! Hay que aguantar, ponerle el pecho a las balas”, enfatizaba su sinceridad, contando que ella hace poco uso de su auto, pero cada 15 días le carga entre $20.000 y $30.000.

Un conductor comentaba que él sí pudo saber del aumento. “Es difícil para todos, ¡qué le vamos a hacer! El auto es para algo esencial”, decía sumando que ante la lluvia, debió sacar el suyo, pues ahora tratar de economizar usando su bicicleta.

“¡No queda de otra, tenemos que salir…!”