A la espera de la designación, ¿los salteños saben que existe un Defensor del Pueblo?

Días atrás InformateSalta se hacía eco que, a través del Boletín Oficial de la Municipalidad se dio a conocer el listado de personas interesadas a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo en la ciudad de Salta Capital, con 21 candidatos entre los que se destacan ex funcionarios y un actual concejal.

El ex concejal Martín Del Frari; el exfuncionario provincial Ángel Sarmiento; el exsecretario general de la Gobernador, Matías Posadas, entre otros, son los candidatos que buscarán reemplazar a Federico Núñez Burgos, quien también se postuló para renovar su cargo.

Mientras sigue la espera de la designación, ¿los salteños conocen quién es el Defensor del Pueblo? La respuesta es que no, desconocen su figura y, a su vez, señalan que de ostentar tal cargo, deberían de centrarse en las necesidades principales de la ciudadanía.

Así lo pudo saber InformateSalta al salir a las calles de la ciudad y hablar con los vecinos para consultarles, en primera instancia, si sabían de la existencia del cargo, como también saber su opinión en torno a los asuntos que deberían comprender su agenda de cuestiones.

“No sé de qué se trata”, se sinceraba un salteño ante la primera pregunta. “No sé de qué se encarga ni nada”, comentaba otro vecino sobre su desconocimiento. Lo mismo decía una mujer: “No tengo idea ni de quién es ni de quiénes son los candidatos”.

En cuanto a las cuestiones que deberían de atenderse en la Defensoría, la gente planteó que deben ser las cuestiones de preocupación actual. “El tema de los jubilados, de los discapacitados y otros derechos que están avasallados”, decía un vecino, mientras que otro puntualizó que “la palabra lo dice, debe de defender al pueblo”.