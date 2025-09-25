Triple crimen y una alarma social: la cosificación y el espejismo del dinero rápido

El reciente asesinato de tres jóvenes en Argentina, vinculadas según la investigación a redes de prostitución, volvió a encender una alarma que como sociedad preferimos mirar de costado: la cosificación de la mujer y la peligrosa búsqueda de dinero rápido.

El espejismo de lo “fácil”



En un mundo donde las redes sociales muestran vidas de lujos, viajes y consumo sin límites, muchas chicas caen en la trampa de querer tener todo ya, sin medir las consecuencias. Plata fácil, fama instantánea, reconocimiento rápido. Esa es la promesa que alimenta una cultura que normaliza la venta del propio cuerpo, ya sea en la calle, en un boliche o a través de plataformas digitales como OnlyFans, donde la intimidad se convierte en mercancía.

Pero detrás del espejismo hay otra realidad: explotación, violencia, adicciones y hasta la muerte.

Prostitución y droga: la otra cara



En muchos casos, la prostitución aparece ligada a la necesidad desesperada de conseguir plata para sobrevivir o para sostener un consumo problemático. El círculo se vuelve vicioso: una salida “rápida” que termina atrapando, sometiendo y exponiendo a riesgos permanentes.

Los llamados casos de “viudas negras”, donde mujeres seducen y roban a hombres, o las adolescentes que se vinculan con adultos a cambio de dinero, son expresiones distintas de un mismo fenómeno: la vulnerabilidad de la mujer frente a un sistema que la sigue viendo como objeto.

Una cultura que cosifica



La cosificación no se limita al delito ni a la prostitución. Está en la música, en la publicidad, en el lenguaje cotidiano. Se mide el valor de las mujeres por su apariencia, por lo que muestran en una foto, por los likes que generan. Y esa mirada es el terreno fértil para que crezcan negocios ilegales y peligros que lucran con cuerpos y vidas.

Un llamado a reflexionar



El triple crimen es una tragedia que duele, pero también una advertencia. No alcanza con indignarse en redes sociales ni con lamentar lo ocurrido: como sociedad necesitamos repensar qué mensajes les estamos dando a nuestras chicas, qué modelos de éxito se imponen y hasta dónde estamos naturalizando la cosificación.

Porque detrás de cada historia de dinero rápido puede haber un final demasiado caro.