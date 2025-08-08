Volvieron a subir los combustibles en Salta: El último incremento fue hace tres días

En menos de 72 horas, los combustibles volvieron a subir en Salta. A la medianoche, se registró un nuevo ajuste en los precios en surtidores, lo que refleja una tendencia sostenida al alza que impacta en el bolsillo de los salteños.

Según los valores actuales, el litro de nafta Súper cuesta $1.378, la Infinia $1.590, Infinia Diesel $1.586 y Diesel 500 se vende a $1.422.

El incremento se suma al registrado el pasado 5 de agosto, cuando la nafta Súper había pasado de $1.346 a $1.351 (una suba de $5), mientras que el Diesel 500 aumentó de $1.387 a $1.393 (una suba de $6). Es decir, en menos de tres días, los combustibles acumulan nuevas subas que superan los $30 en algunos casos.

Desde el sector aún no se explicaron oficialmente las razones del nuevo ajuste, aunque se estima que responde a la liberación de precios y al contexto inflacionario.

Mientras tanto, automovilistas salteños expresaron su preocupación por la frecuencia de los aumentos.