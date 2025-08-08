El Gobierno da de baja a más de 110.000 pensiones por discapacidad

Nación confirmó que dará de baja más de 110 mil Pensiones No Contributivas (PNC) o Pensiones por Invalidez, en el marco de una revisión integral realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, que sostuvo que la decisión responde a la detección de múltiples irregularidades en la asignación de estos beneficios durante gestiones anteriores.

La baja masiva de pensiones responde a una auditoría iniciada por ANDIS, que detectó casos de fraude, documentación duplicada y falta de cumplimiento de requisitos básicos para acceder a la pensión. Las auditorias se estuvieron realizando y generaron malestar en algunos sectores.

En varias provincias, como Tucumán y Chaco, se encontraron múltiples solicitudes con los mismos estudios médicos, como radiografías o ecocardiogramas, utilizados de forma repetida en diferentes expedientes.