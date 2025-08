Repudio al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad: "No puede esperar"

ASDRA, AHORA y la Red Trisomía 21 expresaron su profundo rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma, que había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso y con el apoyo de distintos bloques políticos, fue construida junto a organizaciones de la sociedad civil y apuntaba a dar respuesta a una situación crítica que atraviesan miles de personas con discapacidad, sus familias y quienes prestan servicios esenciales.

La ley proponía medidas concretas y urgentes, como garantizar la continuidad de terapias, actualizar aranceles atrasados para prestadores, asegurar las pensiones no contributivas, reforzar el acceso a salud, transporte y empleo, y cumplir con el cupo laboral del 4% en el Estado. También contemplaba apoyo a talleres protegidos y centros de día, espacios fundamentales para el acompañamiento diario.

Desde las organizaciones recordaron que las personas con discapacidad no son un gasto: son ciudadanas y ciudadanos con derechos. Que el Estado garantice apoyos y servicios no es un favor, es una obligación. El veto presidencial, afirman, desconoce la realidad que se vive a diario: tratamientos interrumpidos, familias agotadas y un sistema que ya no da respuestas.

Alegar razones fiscales para negar derechos humanos básicos es, aseguran, una decisión injusta que profundiza la exclusión. Por eso, piden que se abra un espacio de diálogo urgente con el Estado y reiteran que seguirán trabajando por una ley que garantice una vida digna e inclusiva para todas las personas con discapacidad. Porque la igualdad de oportunidades no puede seguir esperando.