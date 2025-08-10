Las Voces de Orán emocionaron en “La Peña de Morfi” con un homenaje a Federico Córdoba

A pocas semanas del fallecimiento de Federico Córdoba, fundador y voz histórica de Las Voces de Orán, el conjunto salteño se presentó en el reconocido programa televisivo La Peña de Morfi en una jornada cargada de emoción y recuerdos.

Sobre el escenario, la agrupación presentó oficialmente a Ricardo Córdoba, hijo de Federico, como heredero del legado musical que su padre sostuvo durante más de cinco décadas de trayectoria. La actuación fue un tributo a la historia, el compromiso y la identidad que el grupo construyó junto a su público a lo largo de los años.

Uno de los momentos más conmovedores llegó con la interpretación de “El Nido Vacío”, una canción inédita grabada junto a Federico hace apenas dos meses. La obra, escrita por Hugo Casas y con música compuesta por el propio Córdoba, fue dedicada a su compañera de toda la vida, Margarita “Porota” Martínez. Este tema, el último en el que trabajó el artista, se convirtió en un homenaje póstumo que conmovió a la audiencia y a sus compañeros de escenario.

Desde su fallecimiento, músicos, colegas y seguidores de todo el país han expresado su cariño y admiración hacia Federico Córdoba. En Orán, distintas peñas y encuentros folclóricos realizaron interpretaciones especiales de sus canciones, mientras que en redes sociales se multiplicaron los mensajes y videos recordando su voz y su legado.

La presentación en La Peña de Morfi no solo marcó el inicio de una nueva etapa para Las Voces de Orán, sino que también reafirmó que la memoria de Federico seguirá viva en cada zamba, chacarera y carnavalito que suene en los escenarios del país.