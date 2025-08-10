Famoso cantante de cuarteto fue hospitalizado de urgencia tras sufrir grave accidente en pleno show

Durante la noche del sábado, un inesperado accidente interrumpió la presentación de la banda cordobesa Dale Q’ Va. En medio de uno de sus saltos característicos, David, uno de los vocalistas del grupo, cayó del escenario cuando cedió una tabla de la estructura, provocando un aterrizaje abrupto.

El artista fue trasladado de inmediato al Hospital Iturraspe como medida preventiva. Allí recibió atención médica por golpes menores y, tras ser dado de alta, viajó a Córdoba, donde continúa con su recuperación.

Desde el entorno de la banda señalaron que, afortunadamente, las lesiones no revisten gravedad y que David se encuentra en buen estado de ánimo.