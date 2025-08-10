Conmoción en Tartagal: Confirmaron que son dos los cadáveres encontrados

La ciudad de Tartagal vive horas de conmoción tras el hallazgo de un hombre sin vida dentro de un automóvil Fiat blanco, sobre ruta 86. Según informaron fuentes policiales, el cuerpo —que presentaría heridas de arma de fuego— fue identificado por su familia.

A unos 15 kilómetros al este del lugar, se encontró otro cadáver que podría estar vinculado con el mismo episodio y con el presunto robo de una motocicleta de 150 cc.

Vecinos de la zona relataron que durante la madrugada escucharon el paso de dos motocicletas y posiblemente otro vehículo, seguido de disparos. Minutos después, el sonido de sirenas y la llegada de ambulancias alertaron a la comunidad.

En las inmediaciones del Fiat, efectivos hallaron a la segunda víctima, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de un hecho de violencia grave con múltiples implicados.

La Policía trabaja en el lugar junto a la Fiscalía para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias del doble crimen. La investigación está en curso y no se descartan nuevas detenciones.