Becarias del programa “Padre Chifri” llevaron alegría y abrigo a la Escuela de Cerro Negro de Tirao

La Escuela N° 4587 de Cerro Negro de Tirao vivió una jornada cargada de emociones y solidaridad gracias al proyecto “Semillitas de Emociones”, impulsado por jóvenes becarias del programa de Becas “Padre Chifri” de la Fundación Alfarcito.

La directora de la institución, Berta Jerónimo, abrió las puertas para recibir a Felicidad Cruz, Graciela Cruz, Karen Zalazar y Luján Tapia, quienes planificaron, organizaron y ejecutaron la actividad como parte del compromiso que el programa les propone: llevar acciones recreativas y solidarias a las comunidades en las que crecieron.

La visita comenzó el jueves 31 de julio, con salida desde Rosario de Lerma y llegada al mediodía, momento en que las becarias compartieron un almuerzo de frangollo con alumnos y docentes. Luego, dieron inicio a una serie de estaciones lúdicas con consignas diferentes, que mantuvieron la atención y el entusiasmo de los niños.

Hubo juegos de integración, como el tradicional desafío de globos atados a los tobillos, que despertó risas y nervios entre chicos y adultos. La jornada incluyó también la entrega de regalos: cada alumno recibió un pulóver tejido por el grupo “Tejedoras del Padre Pío”, un cuaderno con la imagen del Padre Chifri, un gorro de “Tejedoras Brillantes” y una campera abrigada. El personal docente y auxiliar también fue agasajado con camperas, pulóveres y una manta donadas por la Mutual del Hospital Italiano.

Entre golosinas, meriendas y sorpresas, las becarias sorprendieron a todos con la proyección de una película en formato “cine club”, acompañada de pochoclos preparados por ellas mismas.

El programa de becas “Padre Chifri” acompaña a 24 jóvenes, brindándoles apoyo económico, orientación y la oportunidad de organizar actividades solidarias. En 2023, se concretaron tres proyectos en El Palomar, Cerro Negro de Tirao e Ingeniero Maury, todos con gran impacto en sus comunidades.