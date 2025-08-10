Los videos y fotos de Nicki Nicole que potencian los rumores de relación con Lamine Yamal

La cantante presenció el encuentro por el Trofeu Joan Gamper entre FC Barcelona y el Como

La cantante presenció el encuentro por el Trofeu Joan Gamper entre FC Barcelona y el Como

La presencia de Nicki Nicole en el Estadi Johan Cruyff durante el partido del Trofeu Joan Gamper entre el FC Barcelona y el Como captó la atención tanto de los asistentes como de los medios.

La cantante argentina llegó al estadio con una camiseta del Barcelona personalizada con el nombre y el número de Lamine Yamal. Tanto ella como sus acompañantes vistieron la misma indumentaria, mostrando así su apoyo al joven futbolista del equipo azulgrana.

La reacción de los fans en las redes de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Nicki Nicole, de 24 años, es una de las artistas más populares en la escena musical latinoamericana y cuenta con una presencia destacada en redes sociales, donde supera los 21 millones de seguidores en Instagram. Su participación en este tipo de eventos deportivos no pasa inadvertida, sobre todo por el vínculo que ha establecido con Lamine Yamal, una de las grandes revelaciones del fútbol español.

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal ha generado numerosos comentarios y rumores. Diversos medios han insinuado la posibilidad de un romance, aunque ninguna de las dos partes ha confirmado tales versiones. Lo que sí se ha podido constatar es la amistad entre ambos, evidenciada no solo en las redes sociales sino también en diferentes encuentros públicos.

Una de las pruebas más recientes de esa cercanía se produjo durante la celebración del 18º cumpleaños de Lamine Yamal, que tuvo lugar en la comarca del Garraf el pasado 12 de julio. Nicki Nicole fue una de las invitadas a la fiesta privada, reforzando así la percepción de un vínculo cercano y de confianza entre la cantante y el deportista.

Nicki Nicole junto a Lamine Yamal en su cumpleaños

En el entorno del FC Barcelona, la presencia de celebridades en los partidos del equipo es habitual, pero el hecho de que Nicki Nicole asistiera con una camiseta personalizada generó especial atención. El acto no solo evidencia su apoyo personal al jugador, sino que también contribuye a la visibilidad de Lamine Yamal fuera del ámbito estrictamente deportivo.

Nicki Nicole ha construido su carrera en la música urbana y pop, y su conexión con el mundo del fútbol refuerza su imagen pública y su influencia en distintos sectores. El encuentro en el Estadi Johan Cruyff representa un nuevo capítulo en la relación entre la cantante y el joven futbolista, quienes continúan siendo objeto de atención tanto en el deporte como en el espectáculo. /Infobae