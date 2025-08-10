¡Imperdible!: San Lorenzo celebra hoy a su patrono con un gran festival de Doma y Folclore

San Lorenzo vivirá este domingo 10 de agosto una jornada especial en honor a su patrono, San Lorenzo Mártir, con actividades que combinarán tradición religiosa, cultura y música folclórica.

La celebración comenzará a las 10:30 en la Parroquia San Lorenzo Mártir con la misa central, seguida de la procesión con la sagrada imagen y el tradicional desfile gaucho, que reunirá a los fortines del municipio.

Por la tarde, a las 14:30, en el Complejo Deportivo “Los Ceibos” se dará inicio al Festival de Doma y Folclore, presidido por el intendente Manuel Saravia. Más de 40 montas y reconocidas tropillas del país se presentarán en la pista, con la animación de Nahuel Pellejero y la participación del payador oficial de Jesús María, Carlos Marchesini, junto a los salteños Aníbal Garzón, Juan Marco y El Bagual Prieto.

El gran cierre musical será a partir de las 19 con la actuación de Ahyre, el Indio Lucio Rojas, el Chaqueño Palavecino, Perlas Gauchas y Sarita Flores. Además, el predio contará con fondas gastronómicas, foodtrucks y feria de artesanos.

Las entradas pueden adquirirse en norteticket.com.