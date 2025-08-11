“Mintió”: La esposa de Alberto Cormillot aclaró con qué frecuencia tienen intimidad

Estefanía Pasquini salió al cruce de las declaraciones del doctor en vivo, y dejó a todos sin aliento en Cuestión de Peso.

Cuando Alberto Cormillot aseguró en una entrevista que tiene sexo “dos o tres veces por semana” con su esposa generó una revolución, pero Estefanía Pasquini fue honesta al deschavar el engaño de su esposo.

“Mintió”, exclamó en vivo la panelista de Cuestión de Peso.

Entonces enfatizó: “Tenemos intimidad cada vez que podemos, que le decimos al chiquito que vamos a abajo a buscar cosas”.

En ese momento Cormillot se puso colorado y atinó a reírse de incomodidad.

“Estuvo muy humilde... Él es así”, bromeando con la insaciabilidad del doctor de 87 años.

El sexo después de los 80 años

Para Alberto Cormillot existe una cancelación para los adultos mayores y el sexo, pero que es mental.

“Por ahí el sesgo lo tiene la gente que anda con un matrimonio viejo, acabado y que no se aguantan. Que lo que menos piensan es en tener relaciones”, reflexionó la mamá de Emilio (N del R: cumple 4 en septiembre).

“La gente piensa que un jovencito es mejor, pero quizá le falta experiencia y la pasás peor. Y yo lo estoy cuidando mucho”, remató Estefanía Pasquini para halagar a Alberto Cormillot. /Ciudad