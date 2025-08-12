Soldados salteños partieron a Chipre a una misión de Paz de las Naciones Unidas

Soldados salteños pertenecientes al regimiento 28 de Tartagal forman parte de la Fuerza de Tarea Argentina 66 que viajó a Chipre.

Primeramente, emprendieron un viaje rumbo a Caecopaz, Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto par Operaciones de Paz para recibir las últimas instrucciones en inglés, procedimientos y varios días de entrenamiento rumbo al destino.

Finalmente, el lunes, 38 soldados partieron a bordo del Boeing 737 de la Fuerza Aérea Argentina para relevar a los cascos azules que actualmente se encuentran en Chipre, con la responsabilidad de representar a toda una nación.

Con profesionalismo, dedicación y compromiso representan los valores del Soldado Argentino, llevando en alto a la Patria y garantizando la paz.