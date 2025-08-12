Ya llega “Destino Potencia” a Tartagal con más de 400 puestos de emprendedores salteños

La feria "Destino Potencia" se prepara para su próxima edición que se realizará en Tartagal los días 22, 23 y 24 de agosto. Más de 400 puestos con productos regionales, ofertas gastronómicas y propuestas creativas esperan a los visitantes en este evento que busca potenciar a los emprendedores salteños.

“Marcó un antes y un después en lo que son las ferias en Salta”

En diálogo con FMAries, el subsecretario de Participación Ciudadana, Santiago Alurralde, destacó la importancia que ha tenido esta feria para el sector local. Según sus palabras, Potencia “marcó un antes y un después en lo que son las ferias en Salta”.

Alurralde agregó que “ha levantado la vara, el emprendedor muestra distinto su producto, ya no es una feria de tablón donde participa. El funcionario remarcó además que “la feria es una vidriera para que el emprendedor le muestre no solo a Salta, sino al mundo, su producto”.

Tras Tartagal, la gran edición de Potencia en Salta Capital se realizará los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Centro de Convenciones, consolidando así este espacio como un punto clave para el desarrollo y la visibilización de los emprendedores locales.