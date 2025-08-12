“Podría haber sido cualquiera”: Dolor y bronca por el asesinato de un menor de 16 años en barrio Solidaridad

Un trágico hecho sacudió al barrio Solidaridad durante la noche del lunes, cuando un adolescente identificado como Benjamín, de 16 años, perdió la vida tras recibir dos puñaladas en medio de una pelea callejera. Según información oficial, el ataque habría sido perpetrado con un arma blanca, aunque las circunstancias aún son materia de investigación.

Vecinos del lugar describieron un clima de inseguridad creciente y violencia recurrente en la zona. “Hay veces que se ven movimientos raros pero la policía siempre está, hasta ahora nunca nos ha pasado algo fuerte”, comentó una mujer que vive cerca del lugar del hecho.

Otro vecino fue más contundente: “La zona es muy insegura, hay violencia entre jóvenes y vecinos, hay asaltos, a mi nieta le robaron el celular como 3 veces en la parada del colectivo. Normalmente a cierta hora de la tarde o madrugada es muy jodido”.

La sensación de peligro no es nueva. Otra vecina aseguró: “La verdad, la muerte hubiera sido para cualquiera, esto es de siempre. Hay chicos que vienen acá y se cansan de tirar piedras, hacen un quilombo, ya no se puede estar tranquilo. Ya mataron a una chica, otra vez también mataron a un chico y no hay justicia”.

Entre los comentarios recogidos por el móvil de Once TV, algunos vecinos mencionaron a jóvenes conocidos por los apodos “Aborigen” y “Coco”, quienes, según aseguran, habrían recuperado la libertad recientemente y podrían estar vinculados a conflictos en la zona.