Doble homicidio: "Sin mediar palabras, detonó, subió al auto y se fue con el cuerpo"

El doble homicidio ocurrido el domingo al mediodía en el norte provincial tiene a toda la provincia consternada y al haber oucrrido en un barrio de Mosconi, en un horario de alta circulación, son muchos los vecinos que hoy cuentan lo que vivieron.

Uno de los vecinos, aún en shock por lo que le tocó vivir junto a sus pequeñas nietas contó: "Ayer al mediodía me fui a la casa de mi mamá en bicicleta con mis dos nietitas y como no estaba, me volví y vi un muchacho parado, y un auto que venía de norte a sur. El muchacho que estaba parado le hizo seña y el auto paró, abrió la puerta del lado del acompañante e hizo 8 disparos. Cierra la puerta, da la vuelta, abre la puerta del chofer y lo empujó para adentro".

Recuerda de ese momento como atacó y huyó: "La gente al escuchar la detonaciones se asustó, fueron fuertes, muy fuertes, en mi vida me imaginé cruzarme con esta cosa. Me volví despacio, él me miró y yo estaba con mi nietas. Salió mi vecino de la verdulería, y le hizo 3 tiros, mi vecino cayó de esplada, arrancó el auto y se fue con el cuerpo, dobló en la Coronel Vidt y no lo vi mas. En ese momento pensaba era un vecino que es remisero que tiene el mismo modelo".

El hombre piensa hoy en frío. "Si yo me acercaba capaz me liquidba a mi. Hablando con mi señora y le dije 'mirá de la que me salvé' Si yo me quedaba parado ahí, encima una de mis nietas venía adelante y otra atrás. Para mi estaba en otro mundo. Sin mediar palabras, detonó".

Por último, a través de Mosconi TV agradeció estar ilesos y sus vecinos. "Toda la cuadra de la San Juan es transitada más un domingo, gracias a Dios no impacto a ningún inocente. Gracias a Dios mi vecino está bien. Mi familia pensaba que era yo, gracias a Dios todos estamos bien".