Día del Niño en el Teleférico, se entregarán 600 tickets y habrá show en la cima del cerro

Este domingo 17 de Agosto se celebra el Día del Niño y uno de los lugares "significativos" para dicha fecha es el Teleférico Salta, que año tras año abre sus puertas de manera gratuita para que los pequeños disfruten a lo grande.

InformateSalta buscó la palabra de Ángel Causarano, Director del Complejo Teleférico Salta quien confirmó que por organización y pensando en que lo que se brinde a los niños se disfrute, es que habrá un cupo este año. "Este año vamos a repartir 600 tickets. Los niños hasta 12 años gratis, los adultos abonan. Además se les dará una bolsita con golosinas y una bebida".

El Director además contó que estando ya todos los niños en la cima se les ofrecerá un show. "Habrá payasos con sorteos y juegos".

Respecto a los adultos que acompañen a los menores ese día domingo pagarán una tarifa especial. El horario será desde las 9 de la mañana y el show se espera se brinde temprano para realizar el descenso de los concurrentes en orden.

Aclaró además, que el complejo también recibirá al público en general, siendo esta época de concurrencia de turismo extranjero y todos los años se trabaja combinadamente.