Tras la Eurocopa de 2024, muchos jugadores famosos abandonaron la selección alemana. Por ejemplo, Toni Kroos, Thomas Müller e İlkay Gündoğan. Entre los jugadores que se despidieron de la Bundesliga estuvo Manuel Neuer, quien con toda razón puede ser considerado una auténtica leyenda del fútbol alemán. El arquero debutó con la selección nacional en 2009, a los 23 años, y rápidamente se consolidó como el guardameta titular indiscutible del equipo. A Neuer se le atribuyen muchos de los mayores éxitos de la selección, siendo el más destacado la conquista del Mundial de 2014.

Aunque en los últimos años el portero no tuvo su mejor rendimiento, siguió siendo una figura clave para la selección nacional. En primer lugar, Neuer continuó realizando atajadas decisivas. En segundo lugar, su experiencia y autoridad fueron fundamentales para los jugadores jóvenes.

La Eurocopa 2024 fue el último gran torneo de Neuer con la selección. El campeonato se celebró en Alemania, por lo que fue especialmente simbólico que su último partido con el equipo nacional lo disputará en casa.

En total, disputó 124 partidos con la Mannschaft, en los que encajó 119 goles. No cabe duda de que los aficionados recordarán por mucho tiempo a este guardameta, a quien muchos expertos consideran uno de los mejores del siglo XXI.

Las principales fortalezas del portero alemán



No en vano, Manuel Neuer fue el portero titular de la selección alemana durante 15 años. Su fiabilidad, estabilidad y confianza son los rasgos que lo recuerdan los aficionados. En cuanto a Neuer, entre sus puntos fuertes se encuentran:

Excelente juego con los pies. De hecho, en este aspecto Manuel Neuer marcó una auténtica revolución. Su valentía inspiró a muchos otros arqueros a seguir su ejemplo. Con sus pases precisos, Neuer solía iniciar los ataques del equipo. Reflejos extraordinarios. Incluso cuando los remates eran a quemarropa, a menudo lograba salvar a su equipo. Gracias a sus reacciones brillantes, fue capaz de intervenir incluso en las situaciones más complicadas. Valentía y determinación. Siempre iba hasta el final en cada jugada. Esa entrega incondicional con frecuencia daba sus frutos.

En definitiva, se puede considerar a Neuer como uno de los mejores porteros en la historia de la selección alemana. Además, por número de partidos disputados con el equipo nacional, Manuel está entre los cinco primeros.