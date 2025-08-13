La UNSa renovará planes de estudio y dará títulos parciales para frenar la deserción

A traves de Aries FM, el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, reconoció que el nivel de graduación en la casa de estudios está por debajo de la media nacional, especialmente en la Facultad de Ciencias Económicas, donde ronda apenas el 7%.

Nina atribuyó esta baja a factores sociales y económicos que afectan a los estudiantes, muchos de los cuales provienen de hogares con ingresos limitados o sin cobertura social.

"El estudiante encuentra una salida laboral y abandona; esto retrasa o interrumpe sus estudios”

Para revertir esta situación, la UNSa planea modernizar los planes de estudio, centrándolos en el estudiante, agilizar los trayectos formativos y generar titulaciones intermedias que permitan obtener acreditaciones parciales útiles para el mercado laboral.

En este sentido, la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios es clave: “Hoy tenemos estudiantes que deben abandonar por cuestiones económicas, pero con titulaciones intermedias podrían salir con un valor agregado, aunque no completen la carrera completa”, detalló el rector.

Nina remarcó que estos cambios requieren coordinación con todas las facultades, la secretaría académica y los docentes, quienes deberán adaptar la metodología de enseñanza a los nuevos perfiles de estudiantes, más diversos y con necesidades distintas a las de hace dos décadas. “Con el avance de la tecnología y del conocimiento, los planes de estudio de 20 años atrás ya deberían haberse modificado”, concluyó.