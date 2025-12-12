Vuelta al cole, las clases comenzarán el 2 de marzo

En las últimas horas, el Ministerio de Educación y Cultura publicó el Calendario Escolar 2026. Sin duda, se destaca que el inicio de las clases está fijado para el 2 de marzo.

De esta forma, el primer día de clases para los niveles Inicial, Primario y Secundario ya sean de gestión pública como privada, está programado para el 2 de marzo y el cierre para el 18 de diciembre.

Por otro lado, las vacaciones de invierno fueron fijadas para el 13 de julio y cuyo final será el 24 del mismo mes.