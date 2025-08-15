Vialidad Nacional ejecuta mejoras en la RN 50, RN 68 y RN 51

El director de Vialidad Nacional, Federico Casas brindó detalles de las obras que se realizan en las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Salta, tramos estratégicos para preservar la seguridad de quienes las transitan como vitales para conexiones estratégicas.

En la RN 50 se llevan adelante trabajos en profundidad por fallas estructurales que presentaba la cinta asfáltica.

En este sentido Casas explicó que el bacheo superficial no era suficiente o durable, por lo que desde junio efectúan excavaciones, recuperación de base y cambio de terraplenes con el objetivo de hacer una nueva carpeta asfáltica, lo cual se empieza a notar en el tramo Yrigoyen-Pichanal.

Destacó en El Once TV, el trabajo coordinado que llevan con el Gobierno de la provincia, con el Consorcio de Caminos y el Municipio de Orán para traer una renovación en este trayecto de jurisdicción nacional.

Otro de los operativos que llevan adelante desde Vialidad Nacional es el despeje de sedimentos de la banquina en RN 68, en lo que comprende Talapampa- Cafayate y Talapampa-Puente Morales: “Se procedía al despeje de ruta pero los sedimentos quedaban al costado”.

Con este trabajo buscan recuperar la visibilidad y transitabilidad: “Están los equipos trabajando sobre la altura de lo que se conoce como el Obelisco llegando a Cafayate, como también en la parte de Talapampa y Puente Morales”.

La RN 51, fue indicada por Casas como una de las más importantes y estratégicas en la provincia, por lo que ejecutan tareas de mantenimiento preventivo en el tramo de Campo Quijano a San Antonio de los Cobres, si bien se puede transitar con normalidad esperan que la parte recuperada con enripiado vuelva a tener asfalto: “Estamos esperando que nos lleguen los insumos” finalizó.