Avanza el puente de acceso a Vaqueros: Tendrá 120 metros y doble calzada

Obra esperada y que generó entusiasmo el anuncio del inicio de sus acciones, fue la del nuevo puente de acceso a la localidad de Vaqueros, la cual avanza a buen ritmo y que permitirá destrabar la gran congestión vehicular que se suscita para llegar a esa comuna.

Buena noticia es que la obra está en marcha y, de a poco, se vuelve realidad. En ese contexto el gobernador Gustavo Sáenz y el jefe del V Distrito Salta de Vialidad Nacional Federico Casas, supervisaron los avances en la construcción del primero de los dos nuevos puentes sobre el río Vaqueros.

Actualmente se trabaja en la fundación del primero de los puentes con pilotes de profundidad variada, entre 11 a 15 metros de profundidad aproximadamente. El mismo tendrá una extensión de 120 metros, dividido en 4 tramos de 30 metros, con doble calzada para descomprimir el tránsito, sobre todo en la temporada de verano.

“La idea es que a fin de año podamos tener ya el nivel de la superestructura terminada. De tal manera que hemos agilizado los procesos”, indicó Casas quien adelantó que el objetivo es habilitar en ese período las dos calzadas que tendrá el primer puente, aprovechando la época de sequía para avanzar sobre el lecho del río.