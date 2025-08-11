Menos conductores pagan peaje en la Ruta 9 por mal estado del camino

A través de Vialidad Nacional, se están llevando a cabo las audiencias públicas por la concesión de los tramos que eran explotados por Corredores Viales. En ese marco se conocieron algunos informes que denotan la gravedad del abandono de Nación en materia de obra pública.

Desde el año pasado, concejales, intendentes, legisladores, e incluso el gobernador Gustavo Sáenz, viene alertando sobre el mal estado de la Ruta Nacional 9 a la altura Metán y Rosario de la Frontera. El estado de la misma llevó a que los conductores no paguen los montos correspondientes al cobro del peaje que en ese momento estaba viendo explotado por Corredores Viales S.A.

Se conoció un informe de Vialidad Nacional en donde se detalla el tránsito pagante de vehículos de los últimos 20 años en el peaje ubicado en Cabeza de Buey. En relación, a los últimos seis meses del año 2024, donde se agravó el estado de la ruta nacional 9, el informe reveló la fuerte caída en el pago del canon de circulación.

En julio del 2024, 212.806 conductores hicieron el pago correspondiente, en agosto comenzó a caer el número a 167.495, en septiembre a 164.720; en octubre la caída continuó con sólo 153.325 y noviembre fue uno de los peores meses del año con sólo 138.484.

Si bien en diciembre se pudo ver un leve aumento con 146.631 pagantes, los números tienen una influencia de vacaciones. Aun así, no pudo compararse al de años anteriores.