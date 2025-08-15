Secuestraron 90 kilos de carne: La llevaban en la caja de una camioneta

Durante un operativo de control de la División Policía Rural y Ambiental El Quebrachal se detectó una camioneta que llevaba 90 kilos de carne los cuales no eran transportados de forma regular.

La carne se encontraba en bolsas en la parte trasera de una camioneta sin la refrigeración correspondiente. Ante esta situación se infraccionó a un hombre por transportar carne vacuna sin respetar las condiciones de higiene y salubridad.

El hecho sucedió en la ruta provincial 41, a la altura del kilómetro 10 a intervinieron la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.