¿Cómo funcionarán los hospitales y centros de salud hoy?

Salud15/08/2025
Este viernes es día no laborable con fines turísticos por lo cual los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.

En el caso de los hospitales de Salta Capital y el interior funcionarán con servicio de emergencia habitual con guardias. Mientras que la atención por consultorios externos se retomará el lunes 18.

Desde el ministerio de Salud recomendaron concurrir a los centros del Primer Nivel de Atención ante casos de baja y mediana complejidad.

Por su parte, el SAMEC, mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.

 

